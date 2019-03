Élection présidentielle : les résultats définitifs attendus ce mardi Les 7 Sages du Conseil constitutionnel vont procéder ce mardi à partir de 16h à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Lesdits résultats seront dévoilés par voie d'affichage devant le siège de la juridiction électorale, comme c'était le cas avec la publication de la liste définitive des cinq candidats retenus.

La Commission nationale de recensement des votes, dirigée par le juge Demba Kandji, avait livré, jeudi passé, les résultats provisoires donnant le candidat de Benno, Macky Sall, vainqueur du scrutin avec un score de 58,27%.



Il est suivi d'Idrissa Seck (20,5%). Ousmane Sonko est arrivé en troisième position avec 15,67 %. Madické Ninag et El Hadj Issa Sall ont obtenu respectivement 1,48% et 4,7%.



Les candidats de l'opposition avaient cependant fait savoir, dans une déclaration commune lue par Idrissa Seck, qu'ils ne comptaient pas saisir le Conseil pour recours. Mais, il faut le dire, des observations ont été faites par les représentants du PUR et de PASTEF. Le juge KANDJI avait signalé que ces indications seront jointes au rapport qui sera remis Conseil constitutionnel.



Après l'expiration du délai de 72h, les juges du Conseil vont donc, comme le prévoit l'article 35 de la Constitution, proclamer les résultats définitifs, ce mardi.

