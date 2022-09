Élections Hcct: BBY gagne 78 sièges sur 80 À l’issue du scrutin des hauts conseillers des collectivités territoriales de ce dimanche, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) s’est taillée la part du lion. La majorité présidentielle a remporté 44 départements sur les 46 et se tape 78 sièges sur les 80 à pourvoir.

Dans la cité du rail, l’élection du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) s’est déroulée dans le plus grand calme au Conseil départemental de Thiès.



Dans les deux bureaux de vote, il y a eu un total de 976 conseillers municipaux et départementaux inscrits sur les listes. Les résultats provisoires après dépouillement ont fait état de 549 votants,16 bulletins nuls soit un taux de participation de 55,26 %.



A Dakar, trois bureaux de vote s’y trouvaient avec au total 1.230 inscrits. Dans les trois bureaux de vote du centre Douta Seck, c’est la coalition Benno Bokk Yakaar qui déroule avec 396 voix obtenus dans les trois bureaux de vote.

Dans le bureau de vote numéro 1, le nombre d’inscrits est de 410, les votants : 152, bulletins nuls 00. La coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 139 voix. Les bulletins nuls sont au nombre de 13.



Dans le Bureau 3, il y’avait 140. Benno obtient 132 voix. Il y’a eu 7 bulletins blancs et 1 nul. Également dans le bureau 2, 140 inscris dont 131 votants. Benno y obtient 125 voix. Les bulletins blancs sont au nombre de 6.

Dans le département de Keur Massar, la situation du scrutin à 18 heures fait état de 252 votants parmi lesquels 182 pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Le nombre de suffrages valablement exprimés est de 250.



À Rufisque, le taux de participation s’est élevé à 58,62% avec 350 votants sur 597 inscrits. La coalition présidentielle a obtenu 338 voix. Les bulletins nuls sont seulement au nombre de 3 et 9 bulletins blancs. Dans le département de Pikine, Benno totalise 325 voix sur 339 votants dans les deux bureaux de vote au centre Pikine-Est.



À Guédiawaye, c’est aussi la coalition Benno qui passe. Il n’y avait qu’un seul bureau au centre Thierno Souleymane Baal. Le nombre d’inscrits est de 375, votants, 173 et un bulletin nul. Benno obtient les 164 voix qui se sont exprimées. Six bulletins blancs ont été décomptés.



L’élection pour le Haut Conseil des Collectivités Territoriales au niveau du département de Mbacké a été remportée haut la main, par la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Sur les 846 élus locaux de l’agglomération, 557 ont effectivement voté soit un taux de participation de 63,47%. Exactement 510 votes ont été favorables à Benno au moment où le bulletin blanc était au nombre de 26 dans les deux bureaux de vote.



A Vélingara, Benno passe avec 500 voix pour 746 inscrits, 518 votants, un bulletin nul et 17 bulletins blancs pour le total des deux bureaux. Ainsi, BBY obtient plus de 96% pour ces élections de hauts conseillers des collectivités territoriales dans le département. Il faut signaler qu’il n’y avait qu’une seule liste, celle de BBY…







