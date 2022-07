Elections Législatives 2022/ Foundiougne : le comité électoral de BBY à Mbam promet une large victoire à la majorité présidentielle

Le comité électoral compte également sur les promesses faites à ce département situé dans la région de Fatick par le parti au pouvoir et ses alliés pour faire élire leurs candidats locaux et aider à donner la majorité à BBY au scrutin national.



Le coordonnateur du comité électoral de BBY à Mbam, Babou Ndiaye, dit espérer gagner avec 90 % des suffrages au moins en raison des infrastructures dont la majorité présidentielle a doté le département de Foundiougne, notamment le pont à péage Nelson-Mandela.



‘’La coalition [BBY] veut sortir vainqueur avec un score inédit (…) dans le département Foundiougne’’, a affirmé Lamine Sarr, un membre dudit comité électoral.



‘’Par reconnaissance des infrastructures réalisées et de celles qui sont prévues (…) dans le département, nous devons massivement voter pour la coalition Benno Bokk Yaakaar’’, a ajouté M. Sarr lors du lancement de la campagne du comité électoral.



Le pont à péage Nelson-Mandela a permis de ‘’désenclaver complètement’’ Foundiougne, a-t-il dit.



Selon M. Sarr, le Programme d’urgence de développement communautaire a facilité l’accès de plusieurs villages de cette partie du pays à l’eau potable et a amélioré l’état des routes.



Le gouvernement issu de la majorité a promis de doter la commune de Mbam d’une mairie, d’un centre de commerce et d’un centre d’état civil, a-t-on appris de Lamine Sarr.