Élections Locales À Mbour : Le coordonnateur de Y’en a marre rejoint Cheikh Issa Sall On va de surprises en alliances, dans le landerneau politique de Mbour. Ce weekend passé, le coordonnateur départemental du mouvement Y’en a marre de Mbour a décidé de geler ses activités et de rejoindre les rangs de Cheikh Issa Sall, candidat désigné par le président de la République Macky Sall pour la conquête de la mairie de Mbour.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Octobre 2021 à 10:37 | | 0 commentaire(s)|

Momar Fam alias “Ziggy’’ est désormais derrière le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Mbour, le président du mouvement Amdem, Cheikh Issa Sall. C’est ce vendredi que cette entente surprenante s’est confirmée, lors d’une visite que le directeur général de l’Agence de développement municipal a effectuée chez le désormais ex-activiste.



“Depuis 11 ans, je coordonne le mouvement. Il est temps qu’on cède la place pour laisser la chance aux jeunes de pouvoir apporter leur pierre à l’édifice, comme on le demande aux politiciens. C’est pour cette raison fondée sur la démocratie que j’ai décidé de céder la place et faire une rentrée politique auprès du mouvement Amdem’’, s’est expliqué Momar Fam.



Selon lui, le choix du mouvement de Cheikh Issa Sall n’est pas gratuit. En effet, poursuit-il, “j’ai choisi Amdem, parce que, d’abord, depuis deux ans, le président me courtise. Ensuite, il n’y a aucun autre responsable ou leader qui m’a appelé ou qui soit venu chez moi, afin de travailler avec moi pour Mbour. C’est lui seul qui n’arrêtait pas de faire des démarches dans ce sens. Récemment, il avait envoyé sa commission jeunesse pour me rencontrer. Il m’a juste convaincu dans ce sens que son projet est une vision de développement de la ville que nous partageons, Mbour. Et puisque ces élections sont dites locales, je veux que ma ville soit parmi les meilleures au Sénégal, c’est pour cette raison que je l’ai choisi’’.



Pour Ziggy, cette entente ne peut en rien entamer son idéologie ’’y’en a marriste’’. “Y’en a marre, c’est un état d’esprit. Dès que tu reçois cette formation, c’est fini. Rien ne peut l’altérer, si tu es positif, si tu es sincère. J’ai remis les rênes, parce qu’on ne peut pas être coordonnateur et faire de la politique. D’ailleurs, actuellement, je déclare que j’ai gelé mes activités au sein de Y’en a marre. Je me suis engagé sur une autre voie dans laquelle je dois montrer des preuves de mes compétences et ma loyauté’’, a clarifié le nouveau collaborateur de Cheikh Issa Sall.



Toutefois, précise-t-il, cette décision n’engage que lui, puisque “dans le mouvement Y’en a marre, chacun est assez responsable et libre d’esprit pour faire ses propres choix politiques.

Il n’y a pas de consigne de vote et chacun est libre de militer, s’il le veut, dans la formation qui lui plaît. Chaque membre y va avec sa propre conscience, en toute liberté’’.

EnQuete



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos