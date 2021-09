Élections Locales : L’APR Médina choisit Seydou Guèye comme candidat de BBY Réunie en Assemblée générale ce lundi 13 septembre, l’Alliance pour la République de la Médina a investi, par acclamation, Seydou Guèye candidat à la candidature de Benno bokk yakaar Médina, ce lundi 13 septembre. La réunion s’est tenue au siège du parti, «Keur Macky», avec une forte présence des responsables jeunes, femmes, cadres et du troisième âge.

Le communiqué final indique que le parti a adopté cette résolution en se fondant sur sa qualité de candidat naturel de cette formation politique.

Cette résolution, nous dit « Tribune » vient endosser la déclaration personnelle du ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence de la République déjà annoncée par lui-même dans les médias.



L’Apr Médina sonne la mobilisation et l’unité des forces du camp présidentiel autour du coordonnateur du parti dans la commune.



