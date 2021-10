Élections Locales : Les leaders de la Coalition Macky2012 invitent le chef de l’Etat à écouter la base La réunion de la coalition «Macky2012» a été l’occasion pour les leaders d’inviter le Président de la République, Macky Sall, à écouter la base et à choisir des candidatures de consensus et aux meilleurs profils.

C’est dans ce sillage que ces derniers, après avoir salué le déroulement du processus électoral, n’ont pas manqué d’inviter les membres de la majorité présidentielle à s’en tenir à l’arbitrage du président de la coalition Bby, Macky Sall.



Cette rencontre, sous la houlette de la coordonnatrice sortante, l’Honorable député Madame Adji Diarra Mbergane Kanouté, a été une aubaine pour la coalition de se féliciter des investissements «énormes consentis par le gouvernement dans tous les domaines, notamment dans la santé avec récemment l’hôpital ultramoderne de niveau 3, Ahmadoul Khadim de Touba Mbacké».



«Les leaders de la coalition Macky2012 félicitent la députée Madame Adji Diarra Mbergane Kanouté, secrétaire générale de l’Union pour le développement du Sénégal pour son élection à la vice-présidence de l’Uip, l’Union interparlementaire. Cette élection témoigne, une fois de plus, du leadership incontesté et incontestable du Président Macky Sall.



Enfin, la Conférence des leaders a désigné l’honorable député Madame Adji Mously Diakhaté, présidente d’A3J, pour la coordination tournante de la coalition de la période du 1er octobre au 1er janvier 2022», a-t-on lu dans le communiqué d’Alla Dieng, président de l’Union des forces citoyennes (Ufc).

