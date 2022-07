Elections législatives 2022/ Pour bien gérer le gaz et le pétrole : Aminata Touré réclame une majorité La tête de liste nationale de BBY, Aminata Touré ’’Mimi’’, invite les populations saint-louisiennes à confier la gestion future du gaz et du pétrole à des experts en votant massivement pour la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Juillet 2022

’’Saint-Louis prépare un bel avenir avec la perspective de l’exploitation du gaz. Pour gérer cela, il faut des experts", a-t-elle lancé mardi lors d’une rencontre au siège de l’Alliance pour la République (APR) à Saint-Louis.



Mme Touré était aux côtés de la tête de liste départementale de BBY, Mansour Faye, par ailleurs maire de Saint-Louis. "Saint-Louis sera la capitale du gaz du Sénégal et sera un pôle d’émergence avec le pétrole également", a lancé la tête de liste nationale de BBY à ses interlocuteurs.



Ces ressources doivent bénéficier aux populations de Saint-Louis appelées à tirer leur épingle du jeu en saisissant les opportunités qui leur sont offertes par la transformation des produits pétroliers, a indiqué Aminata Touré.



Or, "l’opposition est constituée d’apprentis qui n’ont pas la capacité de gérer ces ressources à bon escient", affirme la tête de liste nationale de la coalition regroupant le parti au pouvoir et ses alliés.



Aussi, invite-t-elle les jeunes et les femmes à voter pour "une large majorité au Président Macky Sall, pour lui permettre de gérer le pétrole et le gaz".



La candidate sur la liste départementale, Oumou Thiam, présente à cette rencontre, a exprimé sa confiance quant à "une victoire certaine" de BBY. Une manière selon elle de "rendre hommage au Président Macky Sall qui a investi 40 jeunes" pour ces législatives.





