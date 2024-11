Elections législatives 2024 : Pastef Ouest-Foire travaille à donner la majorité parlementaire à Ousmane Sonko

La cellule Pastef Ouest Foire a mobilité ses militants pour accueillir la caravane Pastef de Dakar et son candidat Abass Fall, à Ouest Foire. L’initiative consiste à sensibiliser les populations sur les enjeux et la nécessité ou l’urgence de voter pour la liste Pastef, afin d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale.



Suivant cette optique, la Coordonnatrice Pastef Ouest Foire, Karmeline Kassoka expose l’itinéraire à prendre dans le cadre d’une caravane de campagne politique, dans différents endroits de cette localité. La caravane, révèle-t-on, va passer par Tally Waly Seck, la route qui longe vers le Poste courant, avant de faire le tour de la boulangerie pour sortir vers le rond-point Yoff. « Nous avons préféré prendre les grandes artères de Ouest Foire, pour éviter aussi de bloquer les autres voies qui sont très étroites. Ici, nous sommes confiants et nous allons gagner à Ouest Foire, parce que chaque jour, des gens viennent au niveau de notre quartier général pour adhérer. Nous avons un bilan satisfaisant et les gens sont enthousiastes », a rassuré la Coordonnatrice Pastef Ouest Foire, Karmeline Kassoka.



Ainsi, elle a rappelé que lors de la dernière élection présentielle, leur parti avait largement gagné, avec plus de 70 % dans les bureaux de vote à Ouest Foire. Elle reste d’avis que les gens sont prompts à venir donner leurs moyens, pour qu’on puisse gagner ces élections. « Ouest Foire, c’est le quartier le plus grand du département de Dakar avec 25 mille habitants sur une superficie de 500 hectares, sans compter la zone non habitable avec 54 cités. Nous sommes bien représentés au niveau de la Mairie de Dakar. Et au soir du 17 novembre prochain, nous allons gagner à plus de 80 % », a-t-elle promis.



La responsable Pastef Ouest-Foire, Karmeline Kassoka se rappelle que lors du démarrage de la campagne, les militants de son parti ont fait l’objet d’attaques par des personnes non identifiées. N’empêche, elle appelle au calme à la stabilité. Puisque le Sénégal appartient à tous. « Pour nos adversaires, nous les invitons à des débats de programmes et d’idées. Nous sommes dans une campagne électorale et nous estimons que ces violences ne servent à rien. Il faut que les gens reviennent à la raison et à la retenue », insiste-t-elle.



Et, pour les ralliements au Pastef, elle pense que ce n’est de la transhumance. Mais, des gens qui pensent qu’il faut donner de la majorité au président Diomaye Faye à l’Assemblée nationale, pour qu’il puisse dérouler son projet. « Nous estimons que c’est dans l’ordre normal des choses », conclut-elle.