Elections législatives/ Alioune Ndoye : « Les leaders de l’opposition doivent savoir que l’État du Sénégal n’est pas faible»

Alioune Ndoye, tête liste départementale de la coalition Benno Bokk Yaakaar, poursuit sa campagne électorale à Dakar. Le Maire de Dakar-Plateaux et sa délégation étaient dans la commune de Dieuppeul-Derklé où un grand meeting y a été organisé.



Occasion saisie par le Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime pour revenir sur les manifestations non autorisées de la coalition Yewwi Askan Wi et qui avaient causé la mort de 3 personnes. D’après le maire de Plateau, l’État du Sénégal a le devoir et les moyens d’assurer la paix et la sécurité du pays.



«La première mission de l’État, c’est d’assurer la stabilité sociale de ce pays. Il faut que les gens de l’opposition sachent que l’État du Sénégal n’est pas faible», soutient Alioune Ndoye. Avant d’ajouter en ces termes : «Toute personne honnête sait qu’on est en train de construire ce pays. Tout ce qu’il y a de bon dans la capitale, depuis 2012, c’est Macky Sall qui l’a fait».