Elections législatives : Bougane Guèye Dany serait en pourparlers avec Me Wade, pour une forte coalition Dans la perspective des élections législatives du 31 juillet prochain, le mouvement ‘’Gueum Sa Bopp’’ est dans l’obligation impérieuse de mettre en place une forte coalition.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Avril 2022 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

C’est ainsi que Bougane Guèye Dany est en pourparlers avancés avec Me Abdoulaye Wade et sa grande Coalition "Wallu Sénégal‘’, pour aller aux futures Législatives sous la même bannière.



‘’’SourceA’’ qui donne l’information dans sa parution de ce lundi, révèle également que le chef de file de ‘’Gueum Sa Bopp’’ est en discussion avec deux responsables de ‘’Yewwi Askan Wi’’, pour rejoindre la grande coalition qui devra être mise en place, afin de pouvoir déjouer les pronostics qui voudraient faire de ‘’Benno Bokk Yakaar’’ et de ‘’Yewwi Askan Wi’’, les plus grandes forces du paysage politique du pays.













actunet



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook