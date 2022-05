Elections législatives: La coalition « Gox Yu Bess », une alliée de taille pour Yewwi Askan Wi Ameth Diallo, coordonnateur national et tête de liste choisie de la coalition "Gox Yu Bess", réaffirme l'unité du groupe et appelle à voter Yewwi Askan wi. Le leader de la coalition "Gox Yu Bess" estime que les élections législatives constitue un autre enjeu, différent de celui des élections locales. De plus, il faut choisir les meilleurs profils pour gérer au quotidien les communes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir permis à des centaines de jeunes et de nouveaux acteurs politiques d'être candidats lors des dernières élections locales et ayant gagné cinq mairies (Toubatoul, Kaymore, Tocky Gare, Ndolndol, Kaymore), le leader de la coalition "Gox Yu Bess" estime que les élections législatives constitue un autre enjeu, différent de celui des élections locales où il fallait choisir les meilleurs profils pour gérer au quotidien les communes.



D’après lui, il n'y aura principalement que deux camps à l'Assemblée nationale. Celui du pouvoir et celui l'opposition. Les non alignés ne jouant pas un grand rôle, ne s’explique pas. Dans ce contexte, dit-il, souvent lors de ses sorties, il faut choisir son camp dès la ligne de départ. Si on est de l'opposition, la logique voudrait qu'on soutienne la coalition Yewwi Askan Wi, qui représente la majorité de l'opposition.



Ainsi, il est d'avis que la coalition YAW qui a déjà une base militante, majoritairement constituée de jeunes, a déjà montré l'intérêt qu'elle accorde aux nouveaux leaders jeunes. Et, la coalition gagnerait à continuer de travailler avec la jeunesse.



« C'est dans ce sens que nous avançons que "Gox Yu Bess" constitue un allié de taille pour Yewwi Askan wi. La participation et la responsabilisation des jeunes, ainsi que l'émergence de nouveaux acteurs a été leur crédo et la clé de leur réussite. Elle peut symboliser cet aspect très important pour le bénéfice de la coalition YAW », conclut-il.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook