Élections législatives : Le Mouvement NASS appelle à soutenir Sonko pour des réformes ambitieuses

Selon son leader, un des ex Cadres de la Coalition Taxawu Sénégal, "le pays traverse une période charnière après six mois de gouvernance sous l’impulsion du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Sonko. La Vision Sénégal 2050, ancrée dans la Stratégie Nationale de Développement 2025-2029, repose sur des réformes profondes visant à moderniser le pays et à garantir sa résilience face aux défis futurs".



Pour réaliser cette ambition, Cheikh Ndoye souligne l’importance de donner au gouvernement les moyens de légiférer efficacement grâce à une majorité claire et représentative à l’Assemblée nationale.



Cette mobilisation est cruciale pour accélérer la modernisation des infrastructures, renforcer les services publics et dynamiser des secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé, l’agriculture et la pêche.



Il appelle également la jeunesse, les femmes et toutes les forces vives de la nation à s’engager pleinement dans cette campagne, afin d’assurer un avenir souverain, juste et prospère pour le Sénégal.