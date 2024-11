Élections législatives : Le ministre de l’Intérieur se dit satisfait des préparatifs à Touba

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a fait part, jeudi, à Touba (centre), de son entière satisfaction pour les dispositions prises dans cette ville, en vue d’une bonne organisation des élections législatives de dimanche prochain.



‘ ’Je suis entièrement satisfait de ce que j’ai vu à Touba. Le matériel est en place et tout le monde est à pied d’œuvre pour qu’il soit déployé dans les lieux de vote avant vendredi, pour un bon déroulement du scrutin ’’, a assuré M. Tine.



La ville de Touba fait partie de celles qui concentrent les plus grands nombres d’électeurs du pays.



Accompagné du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall et du Directeur général des élections, Birame Sène, Jean Baptiste Tine a visité les plus importants lieux de vote du département de Mbacké, dont fait partie la ville de Touba.



‘’Tout le matériel destiné à l’organisation des élections est en place’’, a constaté M. Tine.



Un aéronef est mis à la disposition des autorités administratives du département de Mbacké, pour faciliter le transport du matériel électoral vers les lieux de vote, selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Il s’est réjoui du travail fait par la Direction générale des élections et l’administration territoriale, en vue d’un déroulement correct du scrutin.



Jean Baptiste Tine souhaite que les électeurs pissent voter dans la ‘’sérénité’’. Les mesures sécuritaires nécessaires au déroulement du vote seront prises, a-t-il assuré.



Les Sénégalais vont élire 165 députés, dont 15 chargés de représenter les citoyens du pays vivant à l’étranger.



Il s’agit d’un scrutin anticipé, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ayant dissous l’Assemblée nationale en août dernier. L’opposition détenait une courte majorité au sein de l’hémicycle.















Avec l'Aps