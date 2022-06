Elections législatives: Yewwi Askan Wi refuse de signer le “Bon à tirer” Dans le cadre des élections législatives du 31 juillet, les mandataires des partis et coalitions de partis ont été convoqués à la Direction générale des élections pour qu’ils se prononcent sur les identifiants de leurs listes, sur la maquette et les spécimens.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Juin 2022 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Déthié Fall, face à la presse ce mardi, informe que Yewwi Askan Wi s’est retrouvée avec un spécimen sans photo de tête de liste et sans nom. C’est ainsi qu’il a décidé de ne pas signer le Bon-à-tirer (Bat) de la Direction générale des élections.



«Quand on est arrivé, le Commissaire nous a présenté un spécimen de Yewwi Askan Wi sur lequel ne figurait aucune photo et tout le monde sait que Yewwi Askan Wi avait déjà choisi sa tête de liste et avait donné au moment du dépôt la photo de la tête de liste à savoir Ousmane Sonko. Et sur le spécimen qu’on nous a présenté, il n’y avait pas de photo de la tête de liste, ni d’identifiants. Et que l’article L58 du code électoral prévoit ces identifiants», a expliqué le mandataire Déthié Fall.



Face à ces ‘’manquements’’, Déthié Fall dira ceci : «Ce Bon-à-tirer, nous ne le viserons pas. Non seulement, nous ne le viserons pas, mais nous ne nous laisserons pas faire. Le président de la République ne cesse de provoquer Yewwi Askan Wi et la population sénégalaise.



Et, il ne peut pas conduire le Conseil constitutionnel dans un chemin qui piétine quotidiennement la loi. En tout cas qu’il sache que tant que la liste de Yewwi Askan Wi n’est pas validée, il n’aura pas d’élections».



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook