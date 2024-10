Elections législatives anticipées : Le Mouvement National ALSAR Sénégal annonce sa participation Le Mouvement National ALSAR Sénégal a organisé un grand rassemblement pour faire le point et annoncer sa participation aux prochaines élections législatives. « Je me réjouis de cette belle mobilisation de tous les militants d’ALSAR Sénégal, venus des 14 régions, pour annoncer notre volonté de briguer les suffrages du peuple sénégalais dans le cadre des législatives à venir », a déclaré le président du mouvement, M. Racine Sy.

Cette décision s’inscrit pleinement dans les objectifs du mouvement, qui visent à participer au développement économique, politique et culturel du pays. « Nous ne faisons pas de la politique politicienne. Notre engagement est orienté vers le développement de notre nation. Nous sommes un mouvement citoyen, non aligné dans l’opposition, mais nous souhaitons être une force contributive au développement du Sénégal », a précisé Racine Sy.



Il est également revenu sur sa position après la prestation de serment du président de la République, Bassirou Diomay Faye : « Nous avons répondu favorablement à l’appel du président, en affirmant notre volonté d’aider le gouvernement dans toutes les initiatives susceptibles de renforcer le développement du pays, notamment en matière de création d’emplois. Il est essentiel que nous partagions une vision commune », a expliqué le maire de Podor.



Dans un contexte marqué par l’immigration clandestine, M. Sy a souligné l’importance de redonner espoir à la jeunesse : « Si nous sommes élus, nous serons la voix de la jeunesse. Face au désespoir qui pousse les jeunes et moins jeunes à tenter l’aventure migratoire, il est crucial que nous unissions nos idées pour fixer cette jeunesse au Sénégal et lui redonner espoir ».



À quelques jours du début de la campagne, le président du mouvement ALSAR a exhorté ses militants à investir le terrain pour obtenir un maximum de sièges à l’Assemblée nationale : « Il faut descendre sur le terrain, défendre nos idées pour contribuer à façonner un Sénégal émergent », a conclu M. Racine Sy, tout en affirmant entretenir de bonnes relations à la fois avec le parti au pouvoir et avec l’opposition.



Omar Ndiaye





