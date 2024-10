Élections législatives anticipées-Pikine : L’ancien député-maire Daour Niang Ndiaye en soutien à la coalition Actions

"J’ai eu l’honneur de rencontrer aujourd’hui une grande figure de Pikine et du Sénégal. Daour Niang Ndiaye, qui a occupé de hautes fonctions, nous rejoint officiellement. Pikine en avait besoin," a-t-il affirmé, exprimant sa satisfaction après cet entretien marquant.



Selon l’APS, le professeur Daouda Ndiaye a salué le parcours politique impressionnant de Daour Niang Ndiaye, le qualifiant d’homme sage et emblématique, et d’une référence incontournable pour le Sénégal. Il a rappelé l'engagement de cet ancien élu pour le développement de la banlieue et pour l'épanouissement des populations.



"Daour Niang Ndiaye est une fierté pour Pikine. Il a soutenu de nombreuses familles et formé des jeunes qui sont devenus aujourd’hui des leaders reconnus. Son ralliement à notre coalition pour les législatives est une excellente nouvelle," a-t-il souligné, insistant sur la valeur de l'expérience et de la sagesse de cet homme politique chevronné.



Selon le professeur Ndiaye, d’autres personnalités politiques de premier plan devraient également rejoindre leurs rangs pour soutenir la coalition Actions dans ces élections anticipées, avec l’objectif de faire de l’Assemblée nationale une institution digne et respectée.