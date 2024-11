Élections législatives anticipées : Une matinée de vote calme et disciplinée selon la CENA La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a dressé un premier bilan rassurant à la mi-journée, pour les élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre 2024. Sur toute l’étendue du territoire national et à l’étranger, le déroulement du scrutin s’effectue dans un climat marqué par le calme, la paix et une organisation rigoureuse.

Depuis l’ouverture des bureaux de vote à 8 h, jusqu’à 12 h, des millions de citoyens ont exercé leur droit de vote avec discipline, sans signalement de perturbations majeures. La CENA, présente à travers ses 15 633 contrôleurs répartis dans les bureaux de vote au Sénégal, ainsi que dans 807 bureaux à l’étranger, a assuré une supervision efficace.



La plateforme de suivi du scrutin, s’appuyant sur un échantillon représentatif de 553 bureaux témoins, confirme des taux élevés de conformité et d’organisation :



• Bureaux ouverts à l’heure : 93,2 %

• Matériel électoral complet : 99,1 %

• Déroulement normal du vote : 98,76 %

• Présence de la sécurité : 95,66 %



Cette matinée de vote s’est également caractérisée par la mobilisation du président de la CENA, qui a entamé une tournée d’inspection dans divers centres de vote de la région de Dakar. Cette tournée, prévue pour couvrir cinq départements, vise à renforcer la transparence et la supervision du processus électoral.



La CENA appelle les citoyens à maintenir ce climat de sérénité tout au long de la journée et rappelle son engagement à garantir des élections libres et transparentes.



