Elections législatives en vue : Le PDS se prépare en rangs dispersés à Rufisque La fédération du PDS de Rufisque et de Bargny, a sorti hier un communiqué pour analyser la situation du parti dans le département. En pleine préparation des élections législatives du 31 juillet 2022, l’état-major de la formation bleu-jaune dénonce une volonté de détourner les voix dévolues naturellement au parti, vers d’autres sous entités.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mars 2022 à 08:40 | | 0 commentaire(s)|

Le feu couve chez les libéraux de Rufisque et Bargny. Suite à son assemblée générale tenue le 26 février dernier, la Fédération du Pds dans la localité est revenue à la charge hier pour, dit elle, attirer l’attention du parti sur des faits et attitudes de responsables qui, tout en revendiquant un statut de militant, tentent la déstabilisation à l’interne du Pds.



« Ces pseudo militants se sont pleinement investis dans une vaine campagne de dénigrement pour déjouer les suffrages du Pds en faveur de leur mentor, Alioune Mar », accuse-t-elle, dans un communiqué parvenu à la rédaction. Poursuivant, l’état-major de la formation libérale dans le département, indique que le responsable Alioune Mar est derrière tout ce «machiavélisme », pour rééditer le coup de 2017, avec ses suppôts «Oumar Sarriste» encore dans les rangs du parti.



La Fédération du Pds, dans sa résolution, dit informer le parti de ces pratiques et prendre des mesures. « Nous proposons ainsi aux instances du parti de formaliser leur exclusion du PDS », exige-t-elle.



Non sans ajouter que c’est une forte recommandation des responsables, qui réaffirment leur totale reconnaissance à Daouda Niang, qui ne cesse de s’investir à la base pour un Pds fort, résolument orienté vers les Législatives, dans une coalition gagnante au soir du 31 juillet et dans la perspective de la présidentielle de 2024 pour porter Karim Meïssa Wade à la station présidentielle.



Auparavant, les coordonnateurs et responsables des structures mixtes, des jeunes, des femmes, des anciens et des mouvements de soutien, ont fait l’évaluation globale de la participation du Pds dans le cadre de la grande coalition Wallu Sénégal. Ils se félicitent tous de la mobilisation des militants, sympathisants et électeurs, qui ont crédité la coalition de 23 581 voix à l’échelle départementale.



Ils soulignent aussi que la mobilisation des militants et des électeurs, a donné l’éclatante victoire de la coalition Wallu dans la Commune de Bargny, dirigée présentement par le maire Djibril Faye. Si aujourd’hui le Pds existe encore dans le département de Rufisque, note-t-on dans la résolution dont «L’AS» détient une copie, il le doit à l’engagement courageux et responsables des mouvements de soutien qui, militantisme en bandoulière, ont porté le flambeau du PDS, au moment où ses «thuriféraires» avaient abandonné le parti, pour militer dans des formations politiques adverses.



C’est pourquoi, et dans la perspective des proches échéances électorales, le coordonnateur départemental exhorte les militants à plus d’engagement dans le placement et la vente des cartes du parti, afin de mettre en place les secteurs, les sections et les fédérations. C’est la seule stratégie efficiente pour élargir les bases du parti et de le sécuriser, lit-on dans le communiqué parvenu à la rédaction.













L’As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook