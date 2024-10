Élections législatives prochaines et liberté d'expression au Sénégal : L’urgence d’une prise de conscience citoyenne signalée Alors que le Sénégal se prépare pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024, le Parti des Contributeurs de la Nation, sous la présidence de son Premier Contributeur, Cheikh Moubarack Wade, a exprimé son inquiétude face à l’évolution politique actuelle du pays. Réuni en session extraordinaire, le bureau politique du parti a procédé à une évaluation critique des conditions de préparation de ces élections, dénonçant notamment un calendrier électoral trop restreint qui compromet la capacité des partis politiques à offrir une alternative crédible et cohérente pour servir la nation au sein de l’Assemblée nationale.

Le Parti des Contributeurs de la Nation, tout en déplorant ce délai serré, affirme sa détermination à participer pleinement à ce scrutin, convaincu qu’un véritable renouveau parlementaire est possible.



« Il est impératif que les citoyens, lors de cet acte civique crucial, fassent un choix éclairé pour impulser une véritable rupture au sein de l’hémicycle », souligne le communiqué. Cette rupture est nécessaire pour tourner la page des pratiques politiques qui s’éloignent des attentes populaires, et permettre l’émergence d’une nouvelle génération de députés engagés et au service des aspirations profondes du peuple.



Cependant, le parti ne se contente pas de cette critique électorale. Il alerte également sur les dérives inquiétantes liées à la liberté d’expression au Sénégal. Alors que les Sénégalais ont récemment vécu une alternance politique, avec des engagements clairs de rupture avec les excès du passé, le Parti des Contributeurs de la Nation s'inquiète de la recrudescence des arrestations visant des citoyens exerçant leur droit fondamental à la liberté d'expression.



« Ce paradoxe, venant d’un pouvoir qui défendait cette même liberté il y a encore six mois, est source de légitimes interrogations parmi nos concitoyens », insiste le parti.



Dans un appel solennel, il exhorte l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à tirer les leçons du passé et à éviter que le Sénégal ne retombe dans une période d'incertitudes et de tensions. Le parti plaide pour un climat politique basé sur le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, le dialogue constructif et la responsabilité collective dans la gouvernance.





Enfin, le parti rappelle que l'État doit rester le garant ultime de l'ordre démocratique, en assurant la protection des droits de chaque citoyen sans tomber dans la répression.



Le 17 novembre 2024, le Parti des Contributeurs de la Nation invite les Sénégalais à se mobiliser massivement et à porter au Parlement des députés compétents, républicains, et pleinement engagés pour le bien-être de la nation.



