Élections locales 2022 : «Nous n'accepterons pas que nos parents soient trompés avec des t-shirts et des sandwichs» Une nouvelle conscience citoyenne est en train d'émerger dans la banlieue. Des jeunes venus de différentes localités de Pikine, ont mis en place le mouvement citoyen "Gueum saa reew". En ligne de mire, les élections locales. Les jeunes qui composent le mouvement, comptent jouer pleinement leur rôle dans ces élections.

D'abord en sensibilisant leurs pairs sur la nécessité d'avoir une carte d'électeur, en les aidant également à disposer de ce "sésame".



« Nous allons descendre sur le terrain pour sensibiliser les jeunes et aider à avoir des cartes d'identité et des cartes d'électeur. Nous avons constaté que beaucoup de jeunes n'en disposent pas », tonne le coordonnateur du mouvement Gueum saa reew. Pape Demba Ndour soutient aussi qu'ils combattront les méthodes de certains politiciens.



« Nous n'accepterons plus que nos parents soient trompés avec des t-shirts, des sandwichs, des billets de 2000 francs ou de 3000 francs. Cette politique du ventre est terminée. Nous allons la combattre », promet M. Ndour.



Lors d'un point de presse tenu à Djeddah Thiaroye Kao, les responsables de Gueum saa reew ont aussi invité le président de la République à organiser des élections locales transparentes.



« Les autorités doivent faciliter aux jeunes l'obtention des cartes d'identité et de cartes électeurs. Notre objectif est de dégager tous ces maires qui ne travaillent pas dans leur commune. Nous voulons des gens qui travaillent pour l'émergence de la banlieue », martèle-t-il.













