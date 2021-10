Élections locales 2022 à Keur Massar Nord / La coalition BBY investit le Ministre Assome Aminata Diatta Investie le Samedi 09 Octobre 2021 par l’ensemble des délégués de quartier et les badiénous “Gokh” de Keur Massar Nord, Le Ministre du Commerce et des PME , Mme Assome Aminata Diatta, vient de bénéficier une nouvelle investiture, non moins importante. En effet, en conférence de presse ce mardi 26 octobre 2021, les partis politiques et mouvements affiliés à la Coalition Benno Bokk Yakaar, ont porté leur choix sur Mme Diatta pour diriger la tête de liste de ladite coalition dans la commune de Keur Massar Nord.



Nous,

Plénipotentiaires de nos partis politiques légalement constitués ;

Responsables de mouvements politiques ;

Responsables de mouvements citoyens,

Responsables d’associations socio-professionnelles ;

Responsables moraux et personnalités publiques ;

Au nom de nos différentes organisations membres ou affiliées à la coalition BBY,

Considérant le parcours académique, professionnel et politique de Madame Assome Aminata DIATTA ;

Considérant les nombreuses actions sociales réalisées par Madame le Ministre au profit des populations de Keur Massar ;



Considérant l’espoir suscité par la Badiéne nationale auprès des populations massaroises ;

Considérant la déclaration d’investiture déjà effectuée par cinquante-quatre délégués de quartiers, quarante-neuf Badienous ‘’gokhs’’, vingt-cinq Imams de Keur Massar nord le samedi 09 octobre 2021 au lycée de la zone de recasement ;

Considérant par ailleurs, les enjeux de la départementalisation de Keur Massar et la nécessité de lancer le développement des six nouvelles communes du département ;

Considérant les défis que la commune de Keur Massar Nord fait face notamment en matière d’inondation, de cadre de vie, de sécurité, d’emploi des jeunes, …..

Répondant à l’appel lancé par notre leader Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL pour l’unité entre les responsables et le consensus dans le choix du candidat de BBY lors des élections municipales et départementales ;



Conscient que l’union de nos forces est le meilleur gage de succès pour les élections locales à venir ;

Considérant enfin la réalité politique locale et les enjeux politiques nationaux,

Avons décidé d’investir solennellement et sans réserve Madame Assome Aminata DIATTA, comme candidate de la coalition BBY pour la conquête de la Mairie de Keur Massar nord à l’ occasion des élections locales du 23 janvier 2022.



Ont signé cette présente déclaration :

- Madame Oulimata Ndoye, première adjointe au maire de Keur Massar et responsable politique de l’APR à KM ;

- Monsieur Doudou Keita, Président de LDR/YESSAL à Keur Massar

- Mr Elhadji Omar Ndiaye, Secrétaire général du parti Forces nouvelles patriotiques ;

- Mme Soda Diop, coordonnatrice Du Parti Socialiste ;

- Mme Madjiguene Sene, responsable politique BBY

- Mme Adama Faye, coordonnatrice MODEM

- Mr Omar Sylla, coordonnateur de PIT

- Mme Marie Ndong, présidente des femmes d’UDEF MBOLOMI

- Mme Aissata Djigo, coordonnatrice OSER L’AVENIR

- Mme Ndeye Wouleye Ndiaye, coordonnatrice MSU

- Mr Cheikh Tall Ba, 1er adjoint SG PS

- Mr Djibril Diop, président de PAREL SONG DAAN

- Mme Fatou Diouf, SG d’UDEF MBOLOMI

- Mme Salimata Ndiaye, présidente de ARD / SENEGAL LA BOKK

- Mme Nogaye Diakhate, SG ZONE NIAYE de LDMPT

- Mr Amadou Sy, coordonnateur du MVT MBK MS

- Mr Mansour Mbaye, président d’ADSG

- Mr Ibrahima RN 2 mandat, coordonnateur du MVT 2M BBY

- Mr Arona Seck, coordonnateur du MVT DEFAR KM

- Mr Ousmane Gning, coordonnateur du MVT MTO

- Mr Ibrahima Djiba, coordonnateur du MVT OUROKAAL

- Mr Mathias Ndour, coordonnateur du MVT MAC

- Mr Alassane Ba, coordonnateur du MVT AND SOUKALI DAROU MISSETTE

- Mr Cheikh Toure, coordonnateur du MVT ADKM

- Mr Mamadou Diop, coordonnateur du MVT NDKM

- Mr Pape Sakho, président du MVT ARTISANAL

- Mr Idrissa Diallo, président du MVT AR SA GOKH

- Mme Faty Diaw, présidente du GROUPEMENT BOKK DIOM

- Mme Fatou Kebe, présidente du GROUPEMENT BOKK NDEYE

- Mr Tapha Diop, président du MVT DYNAMIQUE UNITE 15

- Mme Khady Ndiaye, présidente du GROUPEMENT TAKKU LIGUEY

- Mme Fama Niang, présidente du GROUPEMENT TAKKU LIGUEY U15

- Mme Madjiguene Sene, présidente du GROUPEMENT SOPE NABY U15

- Mme Anais Diatta, présidente des femmes catholiques enseignantes







