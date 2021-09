Elections locales 2022 : à Thiès Siggi jotna dénonce le blocage des certificats de résidence à Thiès-Est Décidément la délivrance des certificats de résidence est devenue un cas à Thiès. Après Benno bokk yaakaar (Bby) à Méouane et la République des valeurs à Thiès commune, c’est au tour des militants du mouvement Siggi jotna de Abdoulaye Dièye d’accuser le maire de Thiès-Est, Pape Bassirou Diop, de bloquer la délivrance de cette pièce administrative.

«Le maire de Thiès-Est a donné des instructions fermes pour contrecarrer les dépôts de certificats de résidence de nos militants. Des centaines de militants de Siggi jotna dans la commune Est qui veulent voter pour leur leader n’arrivent pas à obtenir un certificat de résidence. Le maire veut juste bloquer les électeurs favorables au leader du mouvement Siggi jotna», fulmine Rahim Diouf.



Ce dernier a par conséquent lancé un appel au préfet de Thiès, Moussa Diagne, afin que les populations puissent disposer de leurs actes administratifs et s’inscrire massivement sur les listes électorales.

Au-delà, les mouvements de soutien à Abdoulaye Dièye ont porté sa candidature pour la conquête de la mairie de Thiès-Est avant de solliciter l’onction du Président Macky Sall. Ils disent même être prêts à payer la caution de leur candidat.

