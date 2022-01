Elections locales: Abdoulaye Diouf Sarr accuse l’opposition de planifier une mauvaise stratégie

« Nous avons d’ailleurs appris que dans la panique de ceux qui sont en face, ils sont en train de préparer une affiche pour mettre les photos de leurs leaders nationaux, pour essayer de déplacer le débat pour ne plus parler d’élections locales et de parler d’autre chose.



Nous leur demandons de respecter les populations sénégalaises, de faire en sorte que les programmes se fassent sur des considérations locales et que les acteurs qui veulent le mandat au niveau local, s’expriment sur la base d’un programme et qu’ils cessent le choix se faire sur la base des programmes et candidats maires. Et, non afficher des leaders nationaux que sont Déthié Fall, Khalifa Sall, Habib Sy, Moustapha Sy Djamil et autres », a fait savoir le maire sortant de Yoff.



Pour Abdoulaye Diouf Sarr, c’est ne pas respecter les populations à la base. « Il est important que l’on respecte nos populations. Respecter les populations, c’est les laisser choisir librement les candidats qui sont effectivement en compétition dans leur localité et ne pas déplacer le débat sur des considérations nationales, avec des leaders nationaux qui ne sont pas en lice dans les collectivités locales », a-t-il plaidé.