Elections locales : Aly Ngouille n’écarte pas un report Les probabilités d’un report des élections locales prévues au mois de décembre prochain sont de plus en plus fortes. Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui présidait hier, la réunion de présentation des termes de référence en vue du dialogue nationale, n’a pas écarté l’hypothèse.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

« Nous ne saurions manquer d’envisager l’organisation des élections locales sous le prisme d’un code électoral dont il urge de procéder au toilettage pour y affiner notamment les modalités du parrainage, le mode d’élection du maire, la perspective du maintien à date échue desdites élections fixées au 1er décembre 2019 ou à défaut, leur probable report », a en effet, le ministre de l’Intérieur dans Libération.

