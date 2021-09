Elections locales: Duel à mort entre Bamba Fall et Cheikh Bâ

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

L’actuel Maire de la Médina a secoué le cocotier en affirmant qu’un de ses adversaires avait déployé une armada de guerre planquée chez un lutteur. Des armes pour préparer la guerre, en des termes crus. Mais Bamba Fall qui sait que la convoitise de son fauteuil préfigure la descente aux enfers s’il venait à perdre l’écharpe municipale, travaille à se maintenir pour un autre mandat.



L’édile de la Médina est un dur à cuire et même avec la crise interne dans son parti authentique, le Ps, Bamba Fall garde intacte sa cote politique. A-t-il les reins solides à la base pour résister à l’assaut des gros bonnets du régime ? La réponse est évidemment oui, d’autant qu’aux élections locales de 2014, Bamba Fall avait laminé près de cinq ministres et d’autres grosses pointures de la République.



Mais, l’un de ses adversaires les plus redoutables, qui pose des actes forts dans le sens d’une citoyenneté assumée à la Médina, n’est pas une petite pointure. Bien au contraire, c’est le premier adversaire sérieux au Maire sortant, qui travaille à un maillage intelligent et populiste qui fait des résultats. Flanqué de ses titres officiels, Cheikh Tidiane Bâ, ci devant directeur général de la Caisse de Dépôts et de Consignations (Cdc), a pris goût à la politique, au point de nourrir des ambitions réalistes, depuis la mise sur pied de la plateforme socio-économique portant ses ambitions dans son fief.



Même si l’ancien Directeur des Impôts attend d’être officiellement investi, sa proximité avec le patron du parti lui donne une avance symbolique face à de probables concurrents. Si de grandes figures du patelin comme Youssou Ndour ou Seydou Guèye acceptent, le moment venu, de porter sa candidature, si Macky Sall en décidait, Cheikh Bâ sera un challenger sérieux face à un Bamba Fall qui détient lui aussi des arguments politiques et un bilan capable de fédérer les forces locales autour de sa personne.











L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos