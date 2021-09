Elections locales: Le versement des cautions rappelés aux partis et coalitions

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

Les partis et coalitions politiques sont appelées à s’acquitter, en perspective des élections locales, prévues le 23 janvier 2022, du paiement de leur caution dans les 30 jours. D’après un communiqué de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), le compte à rebours va être lancé ce vendredi 1er octobre.



Ainsi, les 15 millions fixés par parti, coalition de partis ou liste indépendante et pour chaque type d’élections (municipale et départementale), seront versés à la CDC à compter du 1er au 30 octobre 2021.



Et, pour éviter tout retard dans la délivrance de cette dernière (attestation de confirmation), la CDC « invite les intéressés à prendre les dispositions nécessaires pour déposer leur caution, 72 heures avant la date de clôture des dépôts des candidatures.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos