Élections locales : Les fortes probabilités d’un report Les probabilités pour un report des élections locales, prévues le 1er décembre 2019, sont très fortes. C’est ce qu’explique "L'AS", dans sa livraison du jour.

Le journal évoque, en effet, la révision exceptionnelle des listes électorales prévue en mai. Viendra ensuite, le temps assez long de la collecte des parrainages et la vérification des signatures, sans oublier que le gouvernement et les députés seront en plein marathon budgétaire. L'État doit également se refaire une santé financière après l'élection présidentielle très coûteuse de février dernier.



Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019 à 10:44 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos