Élections locales : Les maires désormais élus au suffrage universel direct Les maires ne seront plus élus par les conseillers, mais au scrutin direct. C’est ce qui ressort de la modification du Code électoral qui sera appliquée dès les prochaines élections locales, selon Les Echos. Ce changement concernera la ville de Dakar qui va retourner à l'ancien système de liste, selon la même source. Une décision vue par l’opposition comme une volonté de vouloir contrôler les mairies et les maires, indique le journal.

