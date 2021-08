Elections locales: Macky Sall recadre les membres de Bby

Des responsables de la coalition présidentielle continuent de déclarer leurs candidatures pour les élections locales de janvier 2022. Une situation qui a fait réagir le chef de l’Etat. D’après‘’L’As’’, Macky Sall est monté au créneau pour prendre des directives fin de mettre fin à cette flopée de candidatures.



Dans une circulaire adressée aux militants, dont le journal détient copie, il rappelle à tout le monde d’être à l’écoute de la Conférence des leaders de BBY.



«Il doit être rappelé à tous, les principes directeurs de la grande majorité présidentielle qui nous ont valu notre belle tradition de victoires depuis 2012 : unité, ouverture, consensus, mobilisation et discipline», a déclaré le locataire du Palais.



En plus de cette directive, Macky Sall demande à ses responsables de se mettre au travail pour se donner les moyens de répondre aux préoccupations des populations.



