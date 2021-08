Elections locales/ Pour fixer le montant de la caution: Une concertation projetée le 23 Août prochain

Lors des concertations au sein de la Commission politique du Dialogue national, Pouvoir et Opposition n’avaient pas pu trouver un accord, concernant le montant de la caution qui doit être fixé lors des prochaines élections locales.



Ainsi, c’est le ministre de l’Intérieur qui est censé trancher la question. ‘’Source A’’ informe qu’une concertation de la dernière chance, pour harmoniser toutes les positions, va se tenir prochainement.



D’après le journal, Antoine Diome est obligé d’accélérer la cadence pour être dans les délais, concernant la fixation de la caution pour les élections locales.Ainsi, l’arrêté qui dévoile le montant de celle-ci, doit être obligatoirement publié, au plus tard, à 150 jours des élections. Alors qu’il ne reste actuellement qu’un peu plus de 160 jours.



Le ministre, révèle-t-on, va prendre langue prochainement, avec tous les partis pour aborder cette question et cela se fera au plus tard, le 23 août prochain..



