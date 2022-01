Elections locales à Cambérène: Le tapis rouge déroulé à Abdoulaye Diouf Sarr

« La commune de Cambérène a battu le record de mobilisation et je suis sûr que le 23 janvier 2022, elle va encore remporter le record du résultat ”, a déclaré le coordonnateur de la Convergence des cadres républicains (Ccr).



Abdoulaye Diouf Sarr rappelle également que dans cette localité, les autorités religieuses et coutumières ont opté pour une liste unique et consensuelle. Laquelle est dirigée par l’Administrateur civil, Doune Pathé Mbengue.



C’est ainsi que le maire sortant de Yoff a demandé à la population de Cambérène, de suivre les instructions des chefs religieux, en votant pour la coalition « Benno Bokk Yakaar », pour une large majorité au soir du 23 janvier.