Elections locales à Diourbel: « Yewwi Askan Wi » recalée dans la commune et le département La justice a annulé plusieurs rejets des listes de « Yewwi Askan Wi » par les Préfets. N’empêche, elle a constaté que certains de ses recours sont rejetés à Diourbel par les Cours d’appel. A quelques mois des élections locales, Khalifa Sall et ses camarades ne seront pas de la course dans cette région qui est l’une des localités les plus stratégiques et qui fait l’objet de convoitises de plusieurs leaders politiques. La Cour d’appel a tranché en faveur de l’autorité administrative qui avait rejeté les listes.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021

L’opposition recalée dans la commune et le département de Diourbel posent des actes pour faire partie de la conquête des suffrages aux élections locales de janvier 2022. L’arrêté publié par le Préfet Ibrahima Fall et portant publication des listes de candidats a retenu dans la commune de Diourbel 6 coalitions ou partis politiques.



«La coalition Gox Yu Bess, la Convergence patriotique pour la justice et l’équité (Cpje)/Nay Leer, la grande coalition Gueum Sa Bopp, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) et la grande coalition Wallu Sénégal sont admises à participer aux élections municipales du 23 janvier 2022 pour la commune de Diourbel», informe l’autorité administrative.



Mais au niveau du département de Diourbel, seuls 4 listes de candidats des coalitions et partis politiques sont déclarés recevables. Il s’agit, indique le Préfet Ibrahima Fall, de La Convergence patriotique pour la justice et l’équité (Cpje)/Nay Leer, la grande coalition Gueum Sa Bopp, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) et la grande coalition Wallu Sénégal.





