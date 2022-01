Elections locales à Guédiawaye: 2S Bon/lieu quitte Lat Diop

Mauvaise nouvelle pour le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et tête de liste dans la commune de Golf sud. A quelques jours du scrutin, le mouvement Synergie Sénégal Bon/lieu (2SB) tourne le dos à Lat Diop, même si ses militants votent Aliou Sall au niveau de la ville de Guédiawaye.



Au 11e jour de campagne, les candidats ne dorment plus sur leurs lauriers. Chacun affûte ses armes pour jeter toutes ses forces dans la bataille. Dans la commune de Golf sud, c’est le mouvement Synergie Sénégal Bon/lieu qui se signale, en tirant à boulets rouges sur le Directeur de la Lonase et candidat de la coalition Bby. Face à la presse, Pape Amadou Ndao n’a pas mis de gants pour asséner ses vérités à l’endroit de celui-ci : « il est arrogant, suffisant et pense qu’avec son argent, il peut avoir des béni-oui-oui. Que les populations de la commune de Golf sud sachant que si Lat Diop est élu maire de la commune de Golf sud, ce sera fini pour elles, car, elles auront choisi un homme qui ne sera pas à la hauteur de leurs attentes ».



D’après "Rewmi", pour la petite histoire, Pape Amadou Ndao explique que « tout à fait au début, grâce à Aida Sow Diawara, leur mouvement avait intégré la coalition Benno Bokk Yakaar. Mais depuis les investitures, aucun de nos militants n’a été placé sur les listes électorales. Néanmoins, la maire sortante nous avait demandé de travailler ensemble, car elle avait réussi à rassembler toute sa famille. Mais depuis le début de la campagne, nous n’avons jamais été impliqués ».



A l’en croire, avec Lat Diop, ce fut autant de bisbilles et de relations heurtées. « Il ne sera pas à la hauteur de la tâche car pour servir les autres, il faut être humble, serviable et savoir s’oublier et être un homme d’honneur et humaniste. Des qualités qui lui (Ndlr : Lat Diop) font défaut ».



Ainsi, Synergie a décidé de voter la liste « Naforé » avec Mbacké Sylla pour la commune et Bby pour la ville de Guédiawaye avec Aliou Sall.