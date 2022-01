Elections locales à Mbour: Cheikh Issa Sall tire sur le maire sortant et promet une «transformation radicale» Cheikh Issa Sall, candidat de Bby à la mairie de Mbour a fustigé lors d’une randonnée pédestre, la gestion du maire sortant. Et, il a promis une fois élu, un changement total.



«Dans trois ans, il y aura une transformation radicale du visage de Mbour et ce sera au bénéfice des Mbourois. Nous avons comme ambition d’im- prégner les Mbourois des différents volets de ce programme,pour que, dans quelques mois, le chauffeur de taxi, le pêcheur, puissent entretenir leurs pairs du contenu de ce programme et que le Mbourois lambda puisse être au même niveau d’information sur l’exécution de ce programme que les acteurs chargés de son exécution », dit Cheikh issa Sall, avant de fusiller l’équipe municipale sortante.



« Aucun maire ne peut se prévaloir des résultats des différents programmes qui sont des programmes du Chef de l’Etat qui, déjà, dans le programme yoonu yokuté a théorisé l’équité sociale et territoriale. Si un maire veut se prévaloir d’un bilan, il n’a qu’à nous dire avec les milliards de francs cfa que nous collectons difficilement à Mbour, qu’est-ce qu’il a fait de visible, de palpable et qui soit au bénéfice des populations.



A Mbour, chaque jour, on entend des conflits fonciers,des espaces publics qui sont vendus illégalement, des tickets parallèles pour la collecte des recettes municipales et des quartiers de la commune qui sont en train de mourir de manque d’eau potable ».



