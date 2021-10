Elections locales à Médina Yoro Foula: La jeunesse investit Pr. Chérif Baldé. Des jeunes leaders des onze communes du département de Médina Yoro Foula, ont porté leur choix sur le Professeur Cherif Baldé pour briguer le prochain mandat de président du Conseil départemental. Une réunion d’investiture est organisée ce dimanche 17 octobre 2021, au chef-lieu du département. Cette rencontre est mise à profit pour partager le document stratégique de développement, élaboré de façon participative par le Mouvement « Médina Yoro Foula en Marche », dont la présidence est confiée au Pr. Baldé.



Un document stratégique élaboré pour mettre Médina Yoro Foula sur la rampe de l’émergence, un candidat déjà choisi en la personne du professeur Chérif Baldé, des cellules du Mouvement Médina Yoro Foula en marche, en ordre de bataille partout, entre autres, la jeunesse de Médina Yoro Foula est « fin prête » pour mener le combat pour le développement. En tout cas, la mobilisation est sonnée à l’occasion de cette rencontre d’investiture du candidat du « changement », Cherif Baldé, sur qui les jeunes fondent beaucoup d’espoir pour soulager une population de plus de 160 000 habitants, « longtemps négligés » par les pouvoirs publics.



« Nous avons besoin de changement »



Le changement. Le mot est revenu comme un leitmotiv lors de cette rencontre. Madame Salimata Dramé a égrené tout un chapelet de maux dont souffrent les populations. « Pas de centre de santé digne de ce nom. Les évacuations sanitaires restent un casse-tête. Les femmes, pour la plupart sont encore au pilon faute d’électricité ». Puis, « nous sommes fatiguées et nos rares moments de repos, c’est pendant l’allaitement ou le décorticage de l’arachide », a-t-elle fait savoir. Avant d’insister :« nous avons vraiment besoin de changement ».



Sur le même registre, Dr. Thierno Boubacar Barry renchérit que Médina Yoro Foula souffre de problèmes d’« accès aux services sociaux de base ». En effet, « le département a besoin d’écoles équipées mais surtout de la disparition des abris provisoires », poursuit-il. Sans oublier que la mobilité des personnes et des biens reste un souci majeur puisqu’il n’y a aucun mètre de goudron sur la boucle du Fouladou longtemps promise, regrette-t-il.



Le document stratégique : un outil pour construire le développement de MYF



L’espoir renaît chez les participants à cette rencontre qui a permis de vulgariser et de partager ce document stratégique de développement de Médina Yoro Foula. De l’agriculture à l’élevage, en passant par l’environnement, la gestion foncière et forestière, la pêche, la santé et l’éducation, entre autres secteurs vitaux, des pistes de solutions et des interventions sont dégagées et planifiées, pour mettre ce département sur la rampe de l’émergence et soulager les populations.



Des populations qui, avec le Mouvement MYF en marche, ont pris conscience que la question du développement de leur département tient à cœur l’actuel locataire du Palais. Seulement, « le MYF souffrait d’un problème de leadership capable de défendre les intérêts des populations », a-t-on déploré lors de cette rencontre de partage. Ce qui justifie le choix du Pr. Baldé. Avec lui, « nous comptons asseoir un leadership fort, pour dialoguer de façon permanente avec les autorités et les autres représentants de la nation, mais aussi au niveau international afin de mettre en place un réseau qui va aider notre département à se mettre sur les rampes du développement durable », a fait savoir Dr. Barry, un des lieutenants de Pr. Chérif Baldé.



Ce dernier, depuis son meeting de rentrée de politique à Pata, avait indiqué déjà que « son engagement aux côtés des populations de Médina Yoro Foula est irréversible ». La balle est maintenant dans le camp des populations, qui doivent concrétiser ce choix au soir du 23 janvier prochain pour permettre à Chérif Baldé et son équipe de réaliser leur projet de développement et leurs ambitions pour ce département de Médina Yoro Foula.













