Élections locales à Saint-Louis: Le recours de la Coalition « Gueum Sa Bopp », rejeté

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 09:42 | | 1 commentaire(s)|

La Coalition « Gueum Sa Bopp » n’aura pas de candidat au départemental de Saint-Louis. D’après « SourceA », le recours de la coalition au niveau de la Cour d’appel de Saint-Louis pour participer à la départementale a été rejeté à cause d’un problème de délai.



Ainsi, les camarades de Bougane Gueye Dany accusent le préfet de leur avoir notifié le rejet de leur dossier, via un message Whatsapp.



Mais, la Cour d’appel a blanchi le chef de l’Exécutif départemental qui estime que la Juridiction a respecté le jour de notification choisi par le préfet Modou Ndiaye.



