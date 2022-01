Elections locales à Saint-Louis/ Mansour Faye raille Mary Teuw Niane: «Je lui conseille d’aller à la retraite, il avoisine les 70 ans » Le maire sortant de Saint-Louis apoursuivi les caravanes durant ce week-end. Pour la première fois depuis le début de la campagne, Mansour Faye a lancé des piques en direction de Mary Teuw Niane qui dirige la liste and ak Mtn defaar ndar.

« Je ne me lancerais jamais dans les invectives. Et, je ne prononcerais jamais de propos déplacés envers quelqu'un. Mais il y a un « grand » qui est un peu proche de nous, je lui conseille d’aller à la retraite car il avoisine les 70 ans. Et si on avoisine les 70 ans, l’idéal c’est d’aller à la retraite. Maintenant, puisqu’il refuse de se retirer, le 23 janvier, nous allons lui préparer ses bagages. Je lui offrirais un tapis de prière et une tondeuse pour qu'il se coiffe les cheveux et en plus je lui donnerais un billet d’avion pour le pèlerinage à la Mecque », a raillé Mansour Faye.



Ainsi, il n’a pas manqué de se féliciter de la mobilisation des populations àguet-ndar et Hydrobase (Fass Dièye). «guet-ndar a promis des résultats records le soir du 23 janvier 2022. Je crois en vous, car nos efforts pour les licences de pêche ont facilité l’activité économique dans cette région. La Langue de Barbarie a toujours été une priorité pourla commune de SaintLouis et pour le Président de la République, Macky Sall.



Nous avons déjà répondu à l’essentiel des besoins urgents pour favoriser le développement de la commune et assurer la sécurité de nos concitoyens à travers la réhabilitation de la route de l’Hydrobase, incluant le réseau d’éclairage public, la digue de protection contre l’érosion côtière, les tra- vaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis. Nous allons continuer sur cet élan pour donner à la Langue de Barbarie, notamment à la po- pulation de guet-ndar, un avenir meilleur », a dit le maire sortant.



