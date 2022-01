Elections locales à Saint-Louis/ Postes de santé de Khor et de Bango: La députée Aminata Guèye et Diegui Diop Fall remettent deux appareils échographiques La députée Aminata Guèye, accompagnée de Diegui Diop Fall, Directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants remet deux appareils échographiques aux postes de santé de Khor et de Bango.

Accompagnée des autres femmes responsables de « Benno Bok Yakaar » de Saint-Louis, l'honorable députée Aminata Guèye a procédé ce lundi 17 janvier à la remise de deux appareils échographies aux postes de santé de Khor Khar Yalla et Bango. Selon elle , ce geste est une vieille doléance des populations des 3 Khor et de Khar Yalla exprimée à plusieurs reprises pendant plusieurs années. " C'est par l'entregent du candidat Mansour Faye, que la première dame Marieme Faye Sall a offert ces deux appareils aux localités précitées." a t-elle précisé.



Elle a également déclaré que les postes de santé n'ont pas de moyens , et ce don va participer à relever leur plateau technique.



L'honorable députée a souligné qu'une prise en charge des sages femmes et du personnel en place est plus que nécessaire sans oublier de souligner les subventions en médicaments qu'ils bénéficient chaque année à travers la Mairie. « Nous sommes à l'ère de la santé de proximité , il faut matérialiser la santé pour tous , avec un personnel médical bien formé et des ressources humaines professionnelles afin d'assurer une bonne prise en charge des patients qui pourront venir au niveau des postes de santé pour les premiers soins », a-t-elle conclu.



C'est dans cette même ordre d'idée que l'honorable député a décidé de jouer sa partition pour la prise en charge d'un agent communautaire, ainsi la Directrice de la promotion des droits et la protection des enfants, a recruté un gardien afin d'assurer la sécurité du centre de Santé, en tant que responsable politique dans cette zone.













