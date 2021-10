Elections locales à Saint-Louis / « Yewwi Askan Wi »: Cheikh Bamba Dièye dénonce une «violation» des règles Après le cas Barthélémy Dias et Sohma el Wardini pour la ville de Dakar, Cheikh Bamba Dièye connaît à son tour, le même sort. Le leader du FSDB/J n’a pas été investi comme candidat de « Yewwi Askan Wi » pour la ville de Saint-Louis.

Le socialiste de Taxawu Senegal, Babacar Abba Mbaye avec 91 % des composantes de « Yewwi » va porter les couleurs de « Yewwi Askan Wi » à Saint-Louis, au détriment de Cheikh Bamba Dièye qui n’a obtenu que 9% au vote.



D’après "L’Observateur", ce vote des membres de « Yewwi Askan Wi » est contesté par le député Cheikh Bamba Dièye, qui dénonce une «violation» des règles et procédures édictées par la coalition.



Ainsi, l’ex-maire de Saint-Louis exige purement et simplement l’annulation du PV de la commission d’investiture.



