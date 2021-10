Elections locales à Thiès: Les apéristes de la région s’attaquent à Yankhoba Diattara Les apéristes de la région de Thiès ont exprimé leur colère pour Yankhoba Diattara, ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique. Suite à une sortie, il a demandé aux militants de Rewmi d’aller à l’assaut de toutes les mairies et collectivités locales de Thiès.

Très remontés contre le premier vice-président du Conseil départemental de Thiès, les apéristes ont déversé leur colère sur Yankhoba Diattara. « On voit leur vrai visage à cette approche des élections. Macky Sall a eu l’extrême générosité d’accueillir le parti dans le Benno. Malheureusement, nous avons constaté que ces gens, au lieu de se battre pour que cette générosité du président Sall se traduise en actes, ils font feu de tout bois.



Ils sont en train de profiter de cette renaissance inespérée, pour couper le sein qui les a ressuscités, en entamant des tentatives de déstabilisation et de diabolisation au sein de la Coalition Benno de Thiès », dénoncent les apéristes.



D’après "Walfadjiri", ces derniers estiment que Yancoba Diattara et Cie doivent comprendre que leur force assure leur survie. « Honte à eux, s’ils pensent que les responsables de Benno ne doivent pas être à l’assaut des mairies. Ici à Thiès-Ouest, le candidat du Benno sera de l’Apr. Nous sommes prêts à le faire et nous savons comment le faire », promettent-ils.





