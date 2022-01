Elections locales à Ziguinchor: Le double jeu de Doudou Ka, décrié Doudou Ka, coordonnateur de « Benno Bokk Yaakaar » à Ziguinchor pour les élections locales du 23 janvier prochain est accusé de jouer un double jeu. Le DG de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd) est décrit comme étant le Directeur de campagne de Benoit Sambou et un soutien de Abdoulaye Baldé.

Une incompréhension s’installe dans la coalition « Benno Bokk Yaakaar » qui compte deux candidats à Ziguinchor. Le Directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd) est accusé de jouer un double jeu.



Nommé Directeur de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, il soutient en même temps le leader de la coalition UCS-Mboolo, Abdoulaye Baldé, maire sortant de la ville.



Ainsi, révèle-t-on, la plupart de ses lieutenants comme Maodo Dia, El Hadji Mamadou SARR, Maimouna Diallo, Justin Sambou sont investis sur les listes d’Abdoulaye Baldé. Et, Doudou Ka organise la campagne des candidats Benoit Sambou et Seydou Sané, respectivement pour la Commune et le département.







