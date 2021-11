Elections locales au Sénégal obligent: Enda ECOPOP suspend sa 4e édition du prix d’excellence du Leadership local Au regard du contexte socio-politique marqué par la tenue prochaine des élections municipales et départementales sur toute l’étendue du territoire national, le Comité de Pilotage de la 4e édition du PELL, en accord avec le Comité Scientifique, a décidé de marquer une suspension du processus devant aboutir au choix des lauréats de ladite édition.

Pourtant au terme d’un important processus d’information et de partage des modalités de la candidature dans toutes les régions du Sénégal, cette quatrième édition a enregistré 85 soumissions issues des collectivités territoriales, 6 des journalistes-communicants et 5 des universitaires-chercheurs.



Le Comité scientifique a procédé à l’analyse de tous les dossiers et évalué les différentes propositions d’initiatives sanctionnées par des notes consignées sur une plateforme en ligne, conçue à cet effet.



Le Comité de Pilotage offre la possibilité pour toutes les soumissions enregistrées lors de la 4e édition, d’être reconduites lors de la prochaine édition prévue durant l’année 2022. Enda ECOPOP, en collaboration avec l’Union des Associations d’Elus Locaux (UAEL), le Programme National de Développement Local (PNDL) et l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP), a lancé le 6 mai 2021, la 4e édition du Prix d’Excellence du Leadership Local (PELL), sous l’ancrage institutionnel du Ministère des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires (MCTDAT).

Le communiqué parvenu à notre Rédaction rappelle, que le Prix d’Excellence du Leadership Local se veut une initiative d’approfondissement de la démocratie et un espace d’apprentissage sur les processus de gouvernance, permettant d’identifier et de primer les meilleures pratiques et innovations dans la gouvernance territoriale au Sénégal.



Le Comité de Pilotage remercie tous les soumissionnaires et partenaires. Il réitère sa volonté de continuer à accompagner les acteurs territoriaux, dans leur culte inébranlable de l’excellence.



