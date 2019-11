Élections locales : le chargé des élections du Pds fustige le report Le docteur Cheikh Dieng, maire de Djeddah Thiaroye Kao et chargé des élections au parti démocratique sénégalais, a fustigé le report des élections locales. « Les mandats sont épuisés, les élus devaient retourner ce mandat au peuple », a, en effet, regretter Cheikh Dieng, hier, lors de l’inauguration d’un espace public qu’il a érigé dans sa commune. « Les élections sont repoussées et fixées selon les opportunités de la coalition au pouvoir », a encore indiqué le responsable libéral, insistant sur la nécessité de respecter le calendrier électoral.

