Élections locales : possible report en 2020 Va-t-on vers un report des élections locales de décembre prochain. On pourrait bien répondre par l’affirmative si l’on en croit à "L’AS", qui souligne que le chef de l’Etat, Macky Sall réfléchit à décaler les élections locales de décembre 2019 à mars 2020. Rappelons que le mandat des élus locaux arrive à terme en juin prochain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019



