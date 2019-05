Elections locales : pourquoi, il faut reporter jusqu’en 2020, selon Ayemerou Gningue Le président du groupe parlementaire BBY est pour un report des élections locales, prévues en décembre prochain, jusqu’en 2020.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2019

« Certes, les élections locales ont été programmées au mois de décembre 2019, mais aujourd’hui, aucune date ne peut être avancée tant que le dialogue n’a pas débouché sur un consensus qui puissent permettre d’apporter les correctifs nécessaires par rapport à la loi sur le parrainage », a-t-il, en effet, déclaré, hier à Tassette lors d’un « ndogou républicain » offert par le maire de la localité Mamadou Thiaw, rapporte L’Observateur.

Et de poursuivre, « elle a été appliquée sur la présidentielle, mais ce ne sera pas la même chose pour les locales. Il s’agira de voir qui va faire les vérifications, faire aussi un diagnostic du bilan de la présidentielle et apporter les corrections »



