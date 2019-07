Élections locales : risque de division à l’Apr Benno Bokk yakaar, risque d'aller aux élections locales du 1er décembre prochain en rangs dispersés. Et pour cause, Moustapha Cissé Lô, premier vice-président de l'Assemblée nationale, membre fondateur du parti présidentiel, a lancé sa propre coalition politique ("And ak wa ndakaarou défar Dakar") pour aller à la conquête de la mairie de Dakar, d'autres militants ont mis sur pied le mouvement « Sénégal debout ». A Pikine et dans quelques autres localités du pays, des Républicains de la « première heure » se déchirent. Le scandale du pétrole et gaz, n’arrange pas les choses à l’Apr.

