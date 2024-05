Electricien, il vole du bétail et accuse son ami de l’avoir marabouté

Âgé de 30 ans, l’électricien M. N. est attrait à la barre du tribunal des flagrants délits, pour les chefs de vol de bétails à usage de véhicule au préjudice du nommé S. Diop. Ce dernier qui n’arrêtait pas de voir son troupeau se réduire de jour en jour, a saisi la justice. En effet, relate "SourceA", repris par "Senenews", Mamadou Ndiaye avait mis en place un modus operandi bien structuré.



Il soustrait l’animal à l’insu de son l’éleveur, l’attache quelque part pour revenir quelque temps après, le récupérer avant de le laisser à S. Kâ qui se charge d’écouler la marchandise. Il n’a fallu que quelques mois pour que ses magouilles soient mises à nu. Placé sous mandat de dépôt le 19 avril dernier, M. Nd. et S. K. ont comparu devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



Domicilié à Sicap Foire, S. Kâ est éleveur depuis plus de 25 ans. À l’enquête comme à la barre, il jure n’avoir jamais été au courant des manœuvres frauduleuses de son client. À l’en croire, à la deuxième opération, il avait même pris sa photocopie de Cni à cause de quelques soupçons. En gros, l’éleveur n’a vendu que deux bœufs pour son co-prévenu.



Quant à M. Nd., il persiste toujours sur la thèse du maraboutage. Selon lui, il a rencontré un individu à Rufisque qui lui a parlé de son père charlatan qui peut lui faire des prières. « Quelques jours après, il m’a donné un talisman qui m’a fait perdre la tête. Depuis lors, il me vend des bétails et à chaque fois, je les achète. Je ne peux rien lui refuser », renchérit-il.



Après le réquisitoire du parquet, le tribunal a condamné M. Nd., à un an d’emprisonnement ferme pour vol.

