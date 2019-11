Électricité: Aar Li Nu Bokk invite à s’opposer ‘’farouchement’’ à toute hausse du prix Les responsables de la plateforme Aar Li Nu Bokk ont mis en garde les autorités contre toute hausse du prix de l’électricité.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Novembre 2019 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

« Nous invitons les populations à s’opposer farouchement à toute hausse du prix de l’électricité » a, en effet, déclaré Abass Sall, le porte-parole du jour, lors d’une conférence de presse.



« Il est hors de question que les populations subissent les errements du gouvernement dans la gestion de nos ressources », a-t-il ajouté.



Sur un tout autre plan, Aar Li Nu Bokk a demandé qu’à l’issue des auditions dans l’affaire Petro-Tim, que les responsables soient retrouvés et sanctionnés. « On rejettera toute décision tendancieuse », a encore prévenu Abas Sall.



