Electricité : La Senelec multiple presque par dix la capacité du réseau électrique de Malicounda

De 50 kilovoltampères jusque-là, la puissance des ouvrages de la Senelec à Pointe Sarène passe maintenant à 400 kilovoltampères, selon Thierno Alia Mbengue, un responsable du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité dans des zones périurbaines et rurales (PAMACEL).



Le nouvel ouvrage a été construit par le Programme de promotion de l’efficacité énergétique et d’accès à l’énergie, mis en œuvre par la Senelec, avec un financement de la banque allemande KfW, selon M. Mbengue.

‘’Nous sommes venus mettre en service cet ouvrage hautement stratégique pour Pointe Sarène’’, a-t-il dit à la presse locale, samedi, expliquant que le nouveau poste électrique va rendre ‘’plus fiable’’ et ‘’sécuriser’’ l’approvisionnement de la zone en électricité.



Le Programme de promotion de l’efficacité énergétique et d’accès à l’énergie est exécuté avec un budget de 37 milliards de francs CFA, selon le responsable du PAMACEL.

‘’On avait ici un transformateur de 50 kilovoltampères, qui alimentait le village de Pointe Sarène, avec des chutes de tension. La qualité du courant électrique n’était pas au rendez-vous’’, a signalé Thierno Alia Mbengue.



Il assure que ‘’ce poste de 400 kilovoltampères […] va permettre de sécuriser définitivement l’alimentation électrique et d’avoir une meilleure qualité de service’’.



Le nouveau poste permettra en même temps aux villages de la zone n’ayant pas encore accès à l’électricité de bénéficier d’une extension du réseau électrique, selon M. Mbengue.



‘’La Senelec a fait beaucoup de réalisations dans la zone de Malicounda’’, a-t-il rappelé.

En compagnie de ses collègues, il a rendu visite aux dirigeants du séminaire de Ngazobil, près de Pointe Sarène, et aux membres du conseil municipal de Joal, une commune bénéficiaire du nouveau poste électrique.