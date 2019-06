Electricité et Carburant : les prix vont augmenter à partir du 1er juillet 2019

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Juin 2019 à 08:14 | | 0 commentaire(s)|

L’électricité et le carburant vont connaître une hausse. Selon le quotidien « Libération », cette augmentation sera effective à partir du lundi 1er juillet 2019.



Le journal précise cependant que l'État n'ira pas dans le sens indiqué par les bailleurs de fonds : appliquer froidement la vérité des prix. À preuve, il est prévu de faire en sorte que les nouveaux tarifs soient inférieurs à ceux de 2012. S’agissant du carburant, la hausse va plus concerner le Super que le Gasoil qui est le plus utilisé dans les transports publics.



Pour l'électricité, la subvention sera maintenue entre 30 et 40 milliards FCfa pour atténuer la hausse des tarifs auprès des tranches sociales les plus défavorisées.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos